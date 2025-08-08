MN - Nei prossimi giorni si proverà l'affondo per Hojlund: lo United apre al prestito oneroso con diritto
Sta per entrare nel vivo la questione attaccante a Casa Milan. Apprende la redazione di MilanNews.it che nei prossimi giorni la dirigenza rossonera proverà l'affondo su Rasmus Hojlund. Ci sono i margini per trovare l'intesa visto che il Manchester United ha aperto al prestito oneroso con diritto di riscatto; poi andrà trovata la quadra anche con il calciatore danese.
Quella di Dusan Vlahovic è una pista parallela che il Milan continua a tenere viva.
di Antonio Vitiello.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
