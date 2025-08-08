MN - Nei prossimi giorni si proverà l'affondo per Hojlund: lo United apre al prestito oneroso con diritto

MN - Nei prossimi giorni si proverà l'affondo per Hojlund: lo United apre al prestito oneroso con diritto
di Manuel Del Vecchio

Sta per entrare nel vivo la questione attaccante a Casa Milan. Apprende la redazione di MilanNews.it che nei prossimi giorni la dirigenza rossonera proverà l'affondo su Rasmus Hojlund. Ci sono i margini per trovare l'intesa visto che il Manchester United ha aperto al prestito oneroso con diritto di riscatto; poi andrà trovata la quadra anche con il calciatore danese.

Quella di Dusan Vlahovic è una pista parallela che il Milan continua a tenere viva.

