MN - Pauluzzi (L'Équipe): "Per il rinnovo di Maignan è stato decisivo anche Allegri"

vedi letture

Campo, mercato, e prolungamenti di contratto attesi da tempo. Il Milan sta giocando diverse partite nella stessa stagione. Una delle notizie più importanti è il riavvicinamento con Mike Maignan: dopo settimane di stallo, le parti stanno sciogliendo le ultime riserve prima di prolungare il contratto del portiere francese. Per affrontare questo argomento, MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Valentin Pauluzzi, collega de L'Équipe.

Ecco un estratto delle sue dichiarazioni dall'intervista esclusiva a MilanNews.it:

Perché c'è stato questo importante riavvicinamento tra le parti?

"Importantissimo il ruolo di Allegri. A parte poche eccezioni, è sempre stato bravo a rapportarsi con i calciatori chiave delle sue squadre. Quelli più forti e anche più ingombranti, in un certo senso. In pochi parlano male di Allegri, tra i suoi ex calciatori. Non è un caso. Maignan, inoltre, ha trovato stabilità a livello di preparatore di portieri. Nelle prime quattro stagioni ne ha cambiati tantissimi, a volte non cambiava l'allenatore ma il preparatore. Gli feci una domanda a riguardo su questo, lui sembrò quasi sollevato di parlare di questo argomento. Il rapporto tra il portiere e il suo preparatore è fondamentale, e probabilmente non ne aveva mai avuto uno bravo come Claudio Filippi. Probabilmente l'evoluzione di Maignan ha avuto una battuta d'arresto anche per questo motivo. Era lui, con le sue qualità, ma non riusciva a fare uno step successivo. Quello che ha compiuto negli ultimi mesi".