MN - Per Hojlund il Milan valuta il riscatto con obbligo condizionato

Per settimane si è parlato di un prestito con diritto di riscatto per Rasmus Hojlund, il quale però, dopo essersi convinto a lasciare il Manchetsr United, pretende di lasciare il club inglese a titolo definitivo. Per questo ora il Milan, per sbloccare la trattativa e anticipare la concorrenza del Napoli che ha messo anche lui gli occhi sul danese dopo l'infortunio di Lukaku, sta valutando seriamente la possibilità di inserire l'obbligo di riscatto legato ad alcune condizioni.

Dopo l'esclusione dai convocati per il match di domenica scorso contro l'Arsenal, Hojlund ha capito che per lui non c'è spazio allo United e per questo ora sta valutando le offerte che gli sono arrivate. Il centravanti danese ha aperto alla sua partenza, ma vuole garanzie per il futuro perchè non vuole tornare tra un anno a Manchester e ritrovarsi ancora nella stessa situazione attuale.

di Pietro Mazzara