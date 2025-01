MN - Rashford è l'obiettivo numero uno del Milan: profilo gradito a Conceiçao

vedi letture

Archiviata la Supercoppa Italiana nel migliore dei modi, inizia a scaldarsi anche il calciomercato rossonero. Nel pre gara del derby di Riyad, il senior advisor milanista Zlatan Ibrahimovic ha assicurato che "qualcosa succederà" ed effettivamente in queste ore il nome di Marcus Rashford, attaccante inglese di 27 anni finito ai margini del Manchester United, è stato accostato con una frequenza sempre maggiore al Milan.

Stando alle informazioni raccolte dalla redazione di MilanNews.it, il club rossonero avrebbe nel calciatore inglese l'obiettivo numero uno per il mercato di riparazione. Lo United non ha più nei suoi piani il giocatore e sarebbe disposto ad aprire al prestito, bisognerebbe valutare l'operazione da un punto di vista dello stipendio. Marcus Rashford è un profilo gradito a Sergio Conceicao: il nuovo allenatore rossonero ne apprezza la duttilità tattica. Il britannico può giocare su tutto il fronte offensivo: come seconda punta, sull'esterno e anche come centravanti. Per un trasformista come il tecnico portoghese sarebbe manna dal cielo.

di Pietro Mazzara