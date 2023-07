MN - Rebic, contatti costanti tra Milan e Besiktas: si lavora per favorire l'uscita del croato

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it ci sono contatti costanti tra Milan e Besiktas per Ante Rebic. Si lavora per trovare la formula giusta, che potrebbe essere quella del prestito, per favorire l’uscita del croato che non rientra nei piani di Pioli.

Il numero 12 rossonero infatti è uno degli esclusi dalla tournée della squadra negli Stati Uniti: mentre il gruppo ieri è partito alla volta degli States sono rimasti a Milanello Rebic, Origi, Ballo-Touré, Caldara, Lazetic e Vasquez.

di Pietro Mazzara.