MN - Retroscena Piatek: era ad un passo dal Napoli, poi è entrato in scena il Milan: la ricostruzione

Krzysztof Piatek, con la sua doppietta di ieri sera, ha fatto impazzire i tifosi del Milan, che sia allo stadio (con il coro personalizzato) sia sui social, hanno accolto alla grande le prime reti rossonere dell’attaccante polacco. Il Milan lo ha prelevato dal Genoa per 35 milioni, ma prima dell’ingresso in scena dei rossoneri, Piatek è stato vicinissimo al Napoli. I partenopei, in autunno, avevano raggiunto un accordo di massima con il Genoa per 25 milioni per il suo trasferimento a Napoli in estate, ma il banco venne fatto saltare al momento della contrattazione dell’ingaggio con De Laurentiis che propose poco più di 600 mila euro d’ingaggio. Questa proposta, che è nettamente inferiore rispetto ai 2 milioni che il Milan oggi garantisce a Piatek, fece saltare l’accordo tra i club, e nonostante il Napoli abbia cercato di mantenere il vantaggio originario, ha poi mollato la presa aprendo così la strada a nuove contrattazioni che hanno portato Krzysztof in rossonero.