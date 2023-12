MN - Rinnovo Maignan: vanno avanti con positività le discussioni. Le cifre richieste dal francese sono in linea con le idee del Milan

Secondo quanto appreso da Milannews.it, vanno avanti con positività le discussioni per il rinnovo di Mike Maignan, il cui attuale contratto con il Milan scade il 30 giugno 2026. Nelle ultime settimane si è parlato molto di elevate richieste di ingaggio da parte del francese, ma in realtà le cifre richieste dal portiere rossonero sono in linea con le idee del club di via Aldo Rossi.

La volontà comune è quella di andare avanti insieme. Lo stesso Maignan, intervenuto in conferenza stampa qualche settimana fa prima di Milan-PSG, ha dichiarato di stare bene in rossonero: "Mi piace stare qui, lo sanno tutti. Non abbiamo iniziato a parlare perché penso che sia per me sia per il club non sia il momento ideale". In realtà i colloqui tra le parti sono iniziati e stanno andando avanti positivamente.