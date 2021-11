MN - Rinnovo Romagnoli: il giocatore vuole restare, ma dovrà ridursi l'ingaggio

Questa mattina è andato in scena un vertice a Casa Milan tra i dirigenti rossoneri e Mino Raiola, noto agente che tra i suoi assistiti ha anche Alessio Romagnoli, il quale ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022. Secondo quanto appreso da Milannews.it, si è trattato di un incontro cordiale, il clima tra le parti è disteso: la volontà del capitano milanista è quella di restare al Milan, si sta lavorando sull'ingaggio che dovrà essere notevolmente ridotto rispetto agli attuali 5,5 milioni di euro che guadagna il difensore. Il club di via Aldo Rossi è disposto a mettere sul piatto circa 3,5 milioni. C'è la volontà di trovare un accordo, ma va trovato l'incastro giusto, soprattutto per quel che riguarda l'ingaggio.