MN - Sesko tra le big di Premier e il rinnovo con il Lipsia. Troppo costoso per la Serie A

vedi letture

Benjamin Sesko in Serie A? Appare molto difficile, se non impossibile. Il ventenne del Lipsia - che domani ne compirà ventuno - non ha una valutazione dettata dal club, ma dalla sua clausola di risoluzione, che è salita a 65 milioni. Insomma, c'è una cifra più che chiara per, eventualmente, acquistarlo. A questo si dovrebbe aggiungere la commissione dei procuratori che dovrebbe aggirarsi intorno al 10%. Questo vuol dire che bisogna investire oltre 70 milioni di euro per averlo in rosa. Come nelle migliori boutique, anche il Lipsia non ha intenzione di fare alcuno sconto. Anzi, nelle ultime settimane sta cercando di trovare un accordo per il rinnovo, tributando al proprio centravanti un sostanziale miglioramento contrattuale: da 2 milioni a 3,5 circa, anche per premiare le sue prestazioni: 18 gol in 42 partite, non male.

Così sembra quasi impossibile sperare di vederlo in Serie A. Solo il Napoli, in caso di cessione di Osimhen, potrebbe permetterselo. Invece ci sono due big di Premier League: il Chelsea è in pressing ed è il club che più ha investito per i giovani nell'ultimo anno e mezzo, cioè dall'arrivo di Boehly. Poi c'è l'Arsenal - che è anche su Zirkzee, come il Milan - che ha bisogno di un attaccante da aggiungere a una batteria di fuoco che sembra quella del Manchester City pre Haaland.

Le altre offerte, cioè fuori dall'Europa, non verranno mai valutate. Dunque Premier in corsa, altrimenti (almeno) un altro anno al Lipsia. E la Serie A, purtroppo, appare abbastanza indietro nelle gerarchie.