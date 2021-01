MN - Simakan, il Milan continua a trattare fiducioso: l'alternativa è Kabak. Interesse per Duarte e Conti

Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews.it, per quanto riguarda il mercato in uscita, sarebbero arrivate manifestazioni d'interesse per Duarte e Conti. Per il difensore brasiliano, in particolare, sono arrivate offerte dall'estero. Per quanto riguarda la situazione relativa al rinnovo di Calhanoglu, confernato l'arrivo dell'agente Gordon Stipic per la prossima settimana. Si cercano di limare le differenze economiche per il rinnovo. Guardando al mercato in entrata su Simakan è presente anche l'interesse del Lipsia ma il Milan continua a trattare fiducioso. L'alternativa in difesa potrebbe essere Kabak. In merito alla possibilità di un innesto a centrocampo il nome di Soumarè, accostato spesso al Milan, è una trattativa difficile.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara