MN - Vice Theo, il Milan ha preso una decisione: ecco su chi punta

Per tutta l’estate il Milan ha cercato di vendere Fode Ballo-Toure per poi puntare su un terzino sinistro più funzionale rispetto a lui come vice Theo Hernandez.

Tuttavia, il fatto che il laterale senegalese non abbia accettato nessuna delle proposte che gli sono arrivate, ha complicato il piano della dirigenza milanista che aveva individuato in Riccardo Calafiori il suo sostituto, ma da quanto verificato, la strada è cambiata.

Stefano Pioli e il suo staff sono molto contenti di quanto fatto vedere da Davide Bartesaghi nel corso della pre season, dove il class2 2005 ha dimostrato di aver fatto quello switch mentale che gli ha permesso di crescere ulteriormente rispetto a prima e di dare più linfa alle sue potenzialità.

Anche Alessandro Florenzi viene considerato una possibilità come vice Theo.