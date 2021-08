MN - Yacine Adli termina l'idoneità sportiva al Centro Ambrosiano. Ora in sede per la firma

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it Yacine Adli ha terminato l'idoneità sportiva al Centro Ambrosiano. Finito quindi l'iter di visite e controlli per il giovane francese, che è atteso a breve a Casa Milan per la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi anni prima del ritorno in Francia. Adli infatti rimarrà al Bordeaux in prestito per la prossima stagione.