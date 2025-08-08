Moretto: "Ad oggi nessun offerta scritta del Nottingham Forest per Musah. Il Milan lo valuta più dei 25 milioni che aveva offerto il Napoli"

vedi letture

Con un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha dato questi aggiornamenti sul mercato del Milan:

SU MUSAH: "Non ci sono trattative avanzate per Musah. C'è un interessamento del Napoli e del Nottingham Forest, questo è vero. L'interesse del Napoli parte da lontano, anche se al momento non ci risultano mosse concrete per Musah. Non ci risultata una trattativa avanzata nemmeno con il Nottingham Forest, il giocatore piace agli inglesi, ma ad oggi il Milan non ha ricevuto nessun offerta scritta per Musah. L'americano, come Thiaw, piace molto ad Allegri e quindi al momento il Diavolo valuta Musah più dei 25 milioni di euro che aveva offerto qualche settimana fa il Napoli".

SU OKAFOR - "Nella lista del Fenerbahçe c'è sempre Noah Okafor. Ci sono stati dei contatti anche nelle ultime ore. I turchi stanno valutando diverse piste, quella principale porta al Benfica, ma tengono aperte anche altre piste nel caso in cui l'affare con i portoghesi non dovesse andare in porto. Il Milan, per Okafor, cerca un trasferimento a titolo definitivo".

