Moretto conferma: "Il Milan studia l'offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto per Hojlund. Il giocatore ad oggi..."

vedi letture

Il Milan è su Rasmus Hojlund e sta studiando il modo migliore per affondare, come abbiamo riportato nel pomeriggio (clicca qui). Matteo Moretto, giornalista di Marca, conferma la situazione con un post su X: "Nuovi contatti anche nelle ultime ore per Rasmus Højlund al Milan. Il club rossonero studia un’offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto al Manchester United.

Il club inglese è pronto a mettere l’attaccante sul mercato, anche se ad oggi la priorità di Rasmus Højlund è restare allo United. Situazione di mercato aperta e in evoluzione".