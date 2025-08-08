Pedullà: "Musah è l’equilibratore che chiede Conte per il centrocampo, dipenderà dalle richieste del Milan"
Napoli, Atletico Madrid e Milan: destini di mercato incrociati. Lo racconta il giornalista Alfredo Pedullà sul suo profilo X: i colchoneros spingono per Raspadori. I partenopei, in caso di accordo con gli spagnoli, proveranno a tornare su Musah, centrocampista che tanto piace ad Antonio Conte:
"Napoli: se l’AtleticoMadrid arriva a 30 (bonus compresi) per Raspadori, svolta vicina, gli azzurri proveranno ad aumentare offerta per Musah in modo da anticipare concorrenza. Come anticipato ieri sera, Musah è l’equilibratore che chiede Conte per il centrocampo, dipenderà dalle richieste del Milan".
