Mattia Liberali arrivato al Catanzaro Training Center
Oggi alle 19:11Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio

Mattia Liberali è appena arrivato al Catanzaro Training Center. Il fantasista classe 2007, ormai ex Milan, si trasferisce al Catanzaro a titolo gratuito con il 50% sulla futura rivendita.