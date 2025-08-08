Moretto: "Allegri vorrebbe tenere Yunus Musah ma sappiamo che ci sono Napoli e Nottingham"

di Manuel Del Vecchio

Allegri vorrebbe tenere Yunus Musah ma sappiamo che ci sono Napoli e Nottingham con un occhio sulla situazione del centrocampista: vedremo se poi l’offerta per lui supererà i 25 milioni e sarà un’offerta interessante per il Milan”.

Parole di Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, con il giornalista che fa il punto sulla possibile cessione di Yunus Musah.