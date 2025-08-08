Moretto: "Allegri vorrebbe tenere Yunus Musah ma sappiamo che ci sono Napoli e Nottingham"
MilanNews.it
“Allegri vorrebbe tenere Yunus Musah ma sappiamo che ci sono Napoli e Nottingham con un occhio sulla situazione del centrocampista: vedremo se poi l’offerta per lui supererà i 25 milioni e sarà un’offerta interessante per il Milan”.
Parole di Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, con il giornalista che fa il punto sulla possibile cessione di Yunus Musah.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Moretto: "In serata sono previsti nuovi contatti tra Milan e Young Boys per sbloccare l’affare di Athekame"
Le più lette
Primo Piano
Modric a DAZN: "Ho ancora dei sogni calcistici, ed è anche per questo che sono venuto al Milan. Qui per vincere trofei"
Franco OrdinePerché il Milan non è da scudetto. Thiaw e Musah: sbagliato cederli. I 10 profeti di sciagure spariti
Carlo PellegattiJASHARI NELLA “MOSTELLARIA “. UN ALTRO VECCHIO CUORE IN ROSA. THIAW-VLAHOVIC? “NEVER!”
Antonio VitielloSvolta Jashari, stavolta ci siamo. Galliani può tornare al Milan. Rilancio per il terzino.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com