Moretto: "Atalanta interessata a Musah ma al momento non c'è una trattativa tra i club"
Yunus Musah continua ad attirare grande interesse da parte di vari club: negli ultimi giorni è l'Atalanta che sta pensando al centrocampista statunitense. Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa il punto della situazione:
“Vi confermo di come l’Atalanta sia interessata a Yunus Musah ma ad oggi non è stata presentata nessuna offerta al club rossonero. L’Atalanta sta facendo valutazioni interne, sta cercando di capire se poi eventualmente qualche centrocampista possa anche partire. Musah piace molto come profilo perché duttile e tecnico, può ricoprire svariate zone di campo. Ad oggi però non stiamo parlando di una trattativa. I due club devono ancora iniziare a discuterne, registriamo però il gradimento dell’Atalanta per Musah”.
