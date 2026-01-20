Moretto: "C'è ancora distanza tra Milan e Partizan per Andrej Kostic"

di Enrico Ferrazzi

Dopo Niclas Fullkrug, in gol domenica per la prima volta con la maglia del Milan contro il Lecce, il club rossonero è al lavoro da settimane per provare a piazzare un colpo in prospettiva in attacco: il Diavolo ha infatti messo nel mirino Andrej Kostic, centravanti classe 2007 del Partizan Belgrado. Secondo quanto riferisce Matteo Moretto su X, c'è ancora distanza tra i due club sulla valutazione del giovanissimo gioiellino montenegrino.