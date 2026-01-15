Moretto: "C'è distanza tra Milan e Partizan per Kostic: la situazione"

Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato un aggiornamento sulla trattativa tra Milan e Partizan Belgrado per Andrej Kostic, attaccante classe 2007: "E' vero che c'è una trattativa tra i due club. Diciamo subito che si tratta di un'operazione per il Milan Futuro, non legata quindi alla prima squadra. Se farà bene potrà arrivarci, ma inizialmente sarebbe destinato al Milan Futuro.

Tra i due club c'è distanza sulla valutazione perchè il Milan non vorrebbe andare oltre i 4,5 milioni di euro, mentre il Partizan ne chiede di più. Da quello che so che chiede leggermente meno di 10 milioni, ma c'è comunque distanza tra le due società. Vedremo se il Milan riuscirà a colmare questa distanza, se non dovesse riuscirci andrebbe su un altro attaccante di prospettiva per il Milan Futuro".