Moretto: "Contatti mai interrotti per Vlahovic. ll serbo è il nome che mette tutti d'accordo"

L'esperto di mercato, Matteo Moretto, ha fatto il punto sulle trattative che coinvolgono il Milan. Nello specifico quelle che riguardano l'attaccante, sul quale i rossoneri concentreranno in questi giorni gli sforzi maggiori. Ecco le sue parole al canale YouTube di Fabrizio Romano:

"Il nome che metterebbe tutti d'accordo è Dusan Vlahovic. Qualora i costi dovessero diventare accessibili sarebbe la prima scelta. Il Milan ci sta lavorando, i contatti non si sono mai interrotti, è uno dei primissimi nomi per tutti. Il vero ostacolo non è tanto la valutazione del cartellino ma lo è lo stipendio: il Milan ha un tetto di 5 milioni netti a stagione, che sta valutando di alzare. Vlahovic è il piano A, ma ci sono le alternative: Hojlund, Jackson, Embolo, Arokodare. È stato fatto recentemente anche il nome di Dovbyk, sul quale non ho aggiornamenti al momento. È vero che è stato proposto, è in uscita dalla Roma. C'è un nome nuovo che è stato proposto e che il Milan sta valutando: Conrad Harder, danese di 20 anni dello Sporting CP. Contratto in scadenza nel 2029, 9 partite in Champions e un gol, al Bologna. Harder è uno dei nomi da aggiungere alla lista del Milan, tenendo in considerazione i piani A e B".