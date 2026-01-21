Moretto: "Distanza ampia tra Milan e Partizan per Kostic. Ad oggi è più no che sì"

Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questi aggiornamenti sul Milan:

CARDINALE A MILANO: "Cardinale è a Milano, ha già incontrato Allegri e la squadra e vedrà tutti i dirigenti. E' un segnale di vicinanza alla società e al progetto. Vi confermiamo ancora una volta che Cardinale, attraverso Comvest, porterà a termine il rifinanziamento del debito nei confronti di Elliott. Tutto confermato su questo fronte. La presenza a Milano di Cardinale è senza dubbio un segnale importante".

DISTANZA PER KOSTIC: "Su Kostic del Partizan mi dicono che la distanza tra cub resta ampia e per ora il Milan non riesce ad avvicinarsi alle richieste del club serbo. Al momento Kostic è più no che sì, poi vedremo se il Diavolo alzerà la base fissa e si avvicinerà alle richieste del Partizan che chiede intorno ai 7-8-9 milioni di euro".