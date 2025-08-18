Moretto: "Dopo l'infortunio di Lukaku, il Napoli si è mosso per Hojlund"

vedi letture

Il futuro di Rasmus Hojlund potrebbe (forse) non essere rossonero, ma comunque in Italia. Ormai da diverse settimane, il Milan ha intavolato discussioni e trattative con l'agente del danese, ad oggi al Manchester United ma fuori dal progetto tecnico della squadra. Su Hojlund però non ci sarebbe solo il Milan, ancora alla ricerca di un attaccante da alternare con Gimenez.

Matteo Moretto conferma: "Anche il Napoli su Hojlund"

Questo quanto riportato dal noto esperto di mercato Matteo Moretto sul suo profilo "X": Il Napoli è alla ricerca di un attaccante dopo il grave infortunio di Romelu Lukaku. Nelle ultime ore non è stato contattato solo Andrea Pinamonti, il Napoli si è mosso anche per Rasmus Højlund. Primi approcci dopo l’interessamento di inizio mercato. Il Manchester United non considera Joshua Zirkzee sul mercato".