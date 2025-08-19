Moretto e le manovre in difesa del Milan: "Non ci risulta alcun interesse per Kiwior"

vedi letture

L'esperto di mercato, Matteo Moretto, ha fatto il punto sulle trattative che coinvolgono il Milan. In questo caso quel che riguarda il difensore. Ecco le sue parole al canale YouTube di Fabrizio Romano:

"Smentisco con forza Kiwior. Non ci risulta alcun interesse".

Il difensore polacco è fra i tanti giocatori in uscita dall'Arsenal e attenzione alle ultime occasioni di mercato, soprattutto in difesa. Le ultime indicazioni hanno visto Allegri optare per una difesa a 3 e non è da escludere, pertanto, un'entrata last minute per rimpolpare la batteria dei centrali che a oggi sono solo 4: Tomori, Gabbia, Pavlovic e De Winter.

