Moretto: "Goretzka-Milan? A me dicono che è un nome freddo e complicato"

Nelle ultime ore è stato avanzato, in ottica mercato rossonero ma a partire dall'estate, un nuovo nome che sta iniziando a circolare sui taccuini di tanti club, inclusi quelli italiani. Si tratta di Leon Goretzka, centrocampista tedesco del Bayern Monaco che nel mese di giugno andrà in scadenza di contratto e che oggi sembra molto distante dal rinnovo con il club bavarese. Dal momento che se ne parlerebbe da giugno in avanti e dal momento che ci sarebbero già diversi club intrigati, si tratta solo di un'idea ancora ben lontanta dalla concretizzazione.

Ne hanno parlato, nel loro ultimo video su YouTube, Fabrizio Romano e Matteo Moretto, esperti di calciomercato. A esordire e introdurre il tema è stato Romano: "Per quanto riguarda Goretzka: non è un nome per gennaio e non credo che lasci il Bayern a gennaio. Per quanto riguarda il Milan se ne è parlato nelle ultime ore ma torniamo al solito discorso dei costi. Guadagna tanto al Bayern: dovesse andare via, ci saranno tanti club interessati. È un nome per l'estate, non per gennaio". Subito dopo di lui, Moretto ha aggiunto: "A me verificando, dicono che è un nome freddo e complicato. Non me lo tengono nella lista del Milan".