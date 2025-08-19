Moretto: "Harder è il nome nuovo per l'attacco qualora gli obiettivi primari sfumassero"

L'esperto di mercato, Matteo Moretto, ha fatto il punto sulle trattative che coinvolgono il Milan. Nello specifico quelle che riguardano l'attaccante, sul quale i rossoneri concentreranno in questi giorni gli sforzi maggiori. Ecco le sue parole al canale YouTube di Fabrizio Romano:



"Il nome che metterebbe tutti d'accordo è Dusan Vlahovic. Qualora i costi dovessero diventare accessibili sarebbe la prima scelta. Il Milan ci sta lavorando, i contatti non si sono mai interrotti, è uno dei primissimi nomi per tutti. Il vero ostacolo non è tanto la valutazione del cartellino ma lo è lo stipendio: il Milan ha un tetto di 5 milioni netti a stagione, che sta valutando di alzare. Vlahovic è il piano A, ma ci sono le alternative: Hojlund, Jackson, Embolo, Arokodare. È stato fatto recentemente anche il nome di Dovbyk, sul quale non ho aggiornamenti al momento. È vero che è stato proposto, è in uscita dalla Roma. C'è un nome nuovo che è stato proposto e che il Milan sta valutando: Conrad Harder, danese di 20 anni dello Sporting CP. Contratto in scadenza nel 2029, 9 partite in Champions e un gol, al Bologna. Harder è uno dei nomi da aggiungere alla lista del Milan, tenendo in considerazione i piani A e B".