Moretto: "Il Milan è davvero ad un passo dall’acquisto di Victor Boniface"

Il Milan, con un blitz in giornata, è ormai ad un passo da Victor Boniface del Bayer Leverkusen. Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ne parla così:

“Il Milan è davvero ad un passo dall’acquisto di Victor Boniface. La formula sarà acquisto con diritto di riscatto a circa 30 milioni di euro. In realtà la cifra è leggermente più bassa. Il Milan in 12 ore ha quasi chiuso, perché non è ancora fatta, questo tipo di operazione, una trattativa lampo. Il Milan seguiva Boniface da diverso tempo: non è mai stata una pista veramente percorribile per la difficoltà a livello di costi e formula. Ma in queste ultime ore il Leverkusen ha aperto, accettando un prestito con diritto di riscatto.

Il calciatore è sicuramente aperto alla destinazione: cosa manca alla chiusura dell’operazione? In queste ore sono iniziate le trattative per quanto riguarda i termini contrattuali di Boniface con il Milan. Penso che tra questa sera e domani il Milan continuerà a discutere dei dettagli a livello contrattuale con l’entourage del giocatore per poi arrivare alla chiusura. In questo momento non è una trattativa chiusa ma una trattativa in uno stato molto avanzato perché stiamo parlando di un accordo tra club, ma non c’è ancora intesa sul contratto del calciatore. Non appena ci sarà l’intesa definitiva Boniface potrà partire direzione Milano per svolgere le visite mediche”.