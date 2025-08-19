Moretto: "Il Napoli ha offerto 25 mln per Jimenez. E altri 4 lo hanno chiesto in prestito"

L'esperto di mercato, Matteo Moretto, ha fatto il punto sulle trattative che coinvolgono il Milan. In questo caso un retroscena di mercato che coinvolge Alex Jimenez. Ecco le sue parole al canale YouTube di Fabrizio Romano:

"Retroscena su Alex Jimenez. Prima che il Napoli andasse con forza su Janlu Sanchez ha valutato di presentare un'offerta ufficiale al Milan per Jimenez di 25 milioni di euro. Poi il Napoli si è reso conto che il giocatore è ritenuto fondamentale per il Milan e non in vendita, quindi i dialoghi si sono interrotti. Nelle ultime settimane alcuni club sono tornati a chiedere alcune informazioni, chiedendo il prestito di Jimenez. I club sono la Fiorentina, il Lione di Fonseca che stima tanto Jimenez, la Roma e il Siviglia".

