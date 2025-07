Moretto: "Il silenzio tombale del Brugge crea grande tensione e nervosismo all’interno del mondo Milan”

Il Milan non ha ancora ricevuto una risposta dal Brugge all’ultima offerta, inviata la settimana scorsa, per Ardon Jashari. Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa il punto della situazione:

“La novità su Jashari è che non ci sono novità. È paradossale, ma il fatto che il Brugge non dia una risposta al Milan, che si aspettava un sì o un no tra lunedì o martedì, crea tensione e nervosismo all’interno del mondo Milan, all’interno del management del Milan. Il Brugge sta prendendo tempo e questo inquieta il Milan, che si aspettava una risposta all’ultima proposta scritta di 32.5 milioni di euro più bonus. Ma il Brugge chiede 35 milioni di base fissa più bonus per sfiorare i 40 milioni. Il Milan ha iniziato una strategia sfruttando tanto la volontà di Jashari, che ha comunicato al Brugge di voler andare al Milan. Ma sapete che il Brugge è un club molto ostico con cui trattare, un club molto difficile. Capiremo se effettivamente questo tipo di strategia frutterà oppure no, ma ad oggi questo silenzio tombale del Brugge crea grande tensione e nervosismo all’interno del mondo Milan”.