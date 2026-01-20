Moretto: "Milan Futuro, trattativa avanzata per Juwensley Onstein, classe 2007, centrale del Jong Genk”

Oggi alle 17:09Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio

In una live YouTube sul canale di Fabrizio Romano, Matteo Moretto parla di un nuovo possibile acquisto per il Milan Futuro. Queste le sue parole in diretta:

“Il Milan prima squadra diciamo che in questo momento è sornione, sta cercando di capire se ci saranno opportunità verso la fine del mercato. Ma posso dare un possibile acquisto del Milan Futuro. Trattativa avanzata per Juwensley Onstein, classe 2007, difensore centrale olandese del Jong Genk”.