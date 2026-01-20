Moretto: "Milan Futuro, trattativa avanzata per Juwensley Onstein, classe 2007, centrale del Jong Genk”
MilanNews.it
In una live YouTube sul canale di Fabrizio Romano, Matteo Moretto parla di un nuovo possibile acquisto per il Milan Futuro. Queste le sue parole in diretta:
“Il Milan prima squadra diciamo che in questo momento è sornione, sta cercando di capire se ci saranno opportunità verso la fine del mercato. Ma posso dare un possibile acquisto del Milan Futuro. Trattativa avanzata per Juwensley Onstein, classe 2007, difensore centrale olandese del Jong Genk”.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Moretto: "Milan Futuro, trattativa avanzata per Juwensley Onstein, classe 2007, centrale del Jong Genk”
Passerini: "L’imminente subentro di Comvest non avrà ripercussioni sull’esito dei colloqui per il rinnovo di Maignan"
Nuova rivoluzione in arrivo. Il ruolo di Calvelli. Mancanza di rispetto: ha ragione Allegridi Antonio Vitiello
Le più lette
1 Guidi rivela: "Nel chiuso dello spogliatoio, pur restando ufficialmente un tabù, più di qualcuno fa il pensiero allo Scudetto"
Primo Piano
Il discorso a Maignan, Modric allenatore, la voglia di Fullkrug e la rabbia di Allegri: i retroscena dal Bordocam di Milan-Lecce
Pietro MazzaraCiao Papà: grazie a tutti per la vicinanza e l'affetto. Max logora chi vive su Saturno
Andrea LongoniIl Milan c'è, ma Allegri deve cambiare alcune cose. Maignan, Rabiot e la strada dei campioni
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com