Moretto: "Milan-Hojlund: queste le possibili cifre dell'affare"

Con un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato così delle mosse di mercato del Milan che sta cercando un nuovo attaccate: "E' vero che il Milan sta lavorando su due piste, cioè Vlahovic e Hojlund. Vi avevo detto che il serbo era in cima alla lista, è l'attaccante che scalda di più Allegri, ma solo se si dovessero creare le condizioni giuste. Il Milan sa che dovrebbe pagare cartellino e stipendio, quindi sarebbe un'operazione più complicata rispetto ad altre.

Il Milan sta lavorando anche ad altri giocatori con formule differenti, come per esempio il prestito con diritto di riscatto. Tra questi nomi c'è anche quello di Hojlund. Il danese continua a voler restare allo United e lottare per un posto. Vedremo cosa farà lo United dopo aver chiuso per Sesko, se gli comunicherà che per lui non c'è più posto. Il Milan lo vorrebbe prendere in prestito con diritto di riscatto. Queste potrebbero essere le possibili cifre: prestito oneroso a 5-6 milioni e diritto di riscatto tra i 35 e i 45 milioni di euro. Vedremo come andranno avanti i dialoghi tra i due club e se cambierà la volontà di Hojlund".

