Moretto: "Milan, prima offerta ufficiale per De Winter da 20 milioni. Si punta ad una chiusura in tempi brevi"
Oggi alle 18:58Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio

Il Milan spinge forte per arrivare a Koni De Winter. Stando a quanto riporta Matteo Moretto su X il Milan ha presentato la prima offerta ufficiale al Genoa per il difensore belga. Ora si tratta per arrivare ad una conclusione in tempi brevi: 

"Il Milan presenta la prima offerta ufficiale per Koni De Winter da 20 milioni di euro bonus compresi. Il Genoa punta a ricevere un totale di circa 25m€. I due club trattano per arrivare a una chiusura definitiva in tempi brevi".