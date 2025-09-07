Moretto: "Milan sul talento del Real Madrid Jesús Fortea. Trattativa arenata per volere di Xabi Alonso"

Intervenuto sul proprio canale YouTube, il giornalista Matteo Moretto rivale un interessante retroscena sul mercato del Milan. I rossoneri infatti, sarebbero stati vicini a un talento del Real Madrid:

Moretto rivela

"Jesús Fortea, terzino destro del 2007 del Real Madrid, a maggio, giugno stava scandendo e c'erano alte possibilità che arrivasse al Milan. I rossoneri erano davvero vicini a un accordo, ma Xabi Alonso ha voluto fortemente il rinnovo del giovane terzino destro e quindi niente Milan".