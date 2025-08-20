Moretto: "Non mi risulta che Origi stia risolvendo il contratto con il Milan"
Nel video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato anche dell'interesse dell'Atalanta per il centrocampista rossonero Yunus Musah e delle voci su una possibile risoluzione del contratto di Divock Origi con il Milan. Ecco le sue parole: "Vi confermo poi l'interesse dell'Atalanta per Yunus Musah, ma per ora non ci risultano offerte per l'americano da parte dei bergamaschi. E' da capire se l'Atalanta è disposta a mettere sul piatto la cifra che chiede il Milan, senza dimenticare comunque che Musah è molto apprezzato da Allegri.
Per quanto riguarda Divock Origi, si parla di una possibile risoluzione del suo contratto per il Milan, ma a me non risulta questa possibilità al momento. Vedremo se cambierà qualcosa nei prossimi giorni".
