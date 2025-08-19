Moretto: "Non solo Hojulund. Contattato anche Arokodare, già proposto al Milan"

Oggi alle 22:10Calciomercato Milan
di Gaetano Mocciaro

L'esperto di mercato, Matteo Moretto, ha fatto il punto sulle trattative che coinvolgono il Milan. In questo caso indirettamente, poiché il tema è l'attaccante che rimpiazzerà Romelu Lukaku al Napoli. Ecco le sue parole al canale YouTube di Fabrizio Romano:

"Il Napoli è alla ricerca di un attaccante. Ieri è stato contattato Pinamonti, ieri è stato contattato Rasmus Hojulund e oggi è stato contattato Arokodare, attaccante del Genk la cui valutazione è tra i 20 e i 25 milioni di euro. Arokodare è stato proposto anche al Milan, ma nelle ultime ore il Napoli ha iniziato a prendere seriamente informazioni su di lui".
 