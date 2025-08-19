Moretto: "Non solo Hojulund. Contattato anche Arokodare, già proposto al Milan"

vedi letture

L'esperto di mercato, Matteo Moretto, ha fatto il punto sulle trattative che coinvolgono il Milan. In questo caso indirettamente, poiché il tema è l'attaccante che rimpiazzerà Romelu Lukaku al Napoli. Ecco le sue parole al canale YouTube di Fabrizio Romano:

"Il Napoli è alla ricerca di un attaccante. Ieri è stato contattato Pinamonti, ieri è stato contattato Rasmus Hojulund e oggi è stato contattato Arokodare, attaccante del Genk la cui valutazione è tra i 20 e i 25 milioni di euro. Arokodare è stato proposto anche al Milan, ma nelle ultime ore il Napoli ha iniziato a prendere seriamente informazioni su di lui".

