Moretto: "Okafor al Leeds porta al Milan poco più di 20 milioni con i bonus"

Oggi alle 19:10Calciomercato Milan
di Gaetano Mocciaro

L'esperto di mercato, Matteo Moretto, ha fatto il punto sulle trattative che coinvolgono il Milan. In questo caso l'uscita di Noah Okafor, destinazione Leeds. Ecco le sue parole al canale YouTube di Fabrizio Romano:

"In mattinata i due club hanno raggiunto l'accordo con base fissa di 19 milioni di euro più bonus che porteranno a superare leggermente i 20 milioni di euro. Domani sarà con ogni probabilità un nuovo giocatore del Leeds".