Moretto: "Quasi certo che le strade di Origi e del Milan si divideranno a gennaio"

vedi letture

Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questo aggiornamento sul futuro di Divock Origi, il cui contratto con il Milan scadrà il 30 giugno 2026: "Si è parlato tanto della possibile rescissione di Divock Origi. Vi avevo raccontato qualche settimana fa che non mi risultava che il belga fosse in trattativa avanzata con il Milan per la risoluzione del contratto e ve lo confermo anche ora.

E' altamente improbabile che Origi rescinda nelle prossime settimane, mentre è quasi certo che le parti si dividano nel corso del mese di gennaio. L'avventura di Origi al Milan si dovrebbe quindi concludere tra qualche mese, non sarà qualcosa di immediato, ma mi aspetto che si concluda tutto a gennaio".

