Moretto: "Quasi certo che le strade di Origi e del Milan si divideranno a gennaio"
MilanNews.it
Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questo aggiornamento sul futuro di Divock Origi, il cui contratto con il Milan scadrà il 30 giugno 2026: "Si è parlato tanto della possibile rescissione di Divock Origi. Vi avevo raccontato qualche settimana fa che non mi risultava che il belga fosse in trattativa avanzata con il Milan per la risoluzione del contratto e ve lo confermo anche ora.
E' altamente improbabile che Origi rescinda nelle prossime settimane, mentre è quasi certo che le parti si dividano nel corso del mese di gennaio. L'avventura di Origi al Milan si dovrebbe quindi concludere tra qualche mese, non sarà qualcosa di immediato, ma mi aspetto che si concluda tutto a gennaio".
Pubblicità
Calciomercato Milan
Milan: stare tutti, ma proprio tutti, con Allegri. Milan-Como a Perth, un pessimo affaredi Franco Ordine
Le più lette
4 Infortunio Leao: per il CorSera la verità è che quella che all’inizio sembrava un'elongazione era una lesione del soleo di basso grado
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Carlo PellegattiUn divano duro come un sedile di legno. La lettera a Mr. O’Leary. Allegri e Italiano come Fischer e Spasskij
Pietro MazzaraIl rebus di Allegri: il gioco delle coppie. Galliani e un ritorno da valutare sul campo. Rinnovo Maignan: non si esclude nulla
Andrea LongoniPer lo scudetto serve un mezzo miracolo. Quello del bilancio è vinto. Giù le mani da Gimenez
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com