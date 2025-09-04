Moretto rivela: "Idea di scambio Chukwueze-Nico Gonzalez tra Milan e Juve, ma non si è concretizzata"

Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha raccontato alcuni retroscena del mercato del Milan:

Sul contratto di Modric: "Vi voglio specificare un dettaglio legato al contratto di Luka Modric con il Milan. Il croato ha già dimostrato di poter fare bene nel nostro campionato. Modric ha firmato un contratto annuale con opzione per un'altra stagione. Questa opzione è totalmente in mano al giocatore, dunque sarà Modric a fine anno decidere cosa fare. Questo è un anno importante perchè porta al Mondiale, dopo il quale Modric vuole avere la libertà di scegliere se continuare al Milan o cambiare completamente vita. Vedremo cosa deciderà di fare l'ex Real Madrid".

Sul possibile scambio Chukwueze-Nico Gonzalez: "Parliamo di un possibile scambio che sarebbe potuto andare in porto negli ultimi giorni di mercato. E' stata un'idea che però non è proseguita perchè il Milan ha deciso di cambiare strada e anche gli stessi protagonisti di questo possibile scambio hanno preso altre vie. Stiamo parlando di Samuel Chukwueze e di Nico Gonzalez. Entrambi erano in uscita da Milan e Juventus, ma alla fine Nico Gonzalez è andato all'Atletico Madrid in prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligatorio, mentre Chukwueze è passato al Fulham in prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra di poco inferiore ai 30 milioni. C'è stata l'idea di questo scambio che però non si è concretizzata".

