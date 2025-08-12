Moretto su Athekame: "Oggi il definitivo via libera: da limare ultimi dettagli"

Dopo aver definito il passaggio di Malick Thiaw al Newcastle United, che verrà ufficializzato nelle prossime ore, il Milan si è subito buttato alla ricerca del suo sostituto, chiudendo un'operazione-lampo con il Genoa per il classe 2002 belga Koni De Winter. Il centrale, passato anche dalla Juventus che avrà una percentuale sulla rivendita del Grifone, arriverà in rossonero. Con lui potrebbe essere il momento anche di Zachary Athekame, terzino destro svizzero delo Young Boys su cui il club rossonero sta provando a chiudere in queste ore.

Nel video di ieri sera sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il collega Matteo Moretto ha parlato di entrambe queste due situazioni. Su De Winter: "In Casa Milan tiene banco la situazione delle entrate. Per De Winter è tutto fatto: contratto di cinque anni e manca l’ultimo ok per le visite mediche. Operazione di 20 milioni di euro totali, garantiti: sarebbero 18 più ma i bonus sono facilmente raggiungibili". Su Athekame: "Inoltre il Milan sta ancora lavorando per chiudere Athekame, terzino destro dello Young Boys, che è stato bloccato da diversi giorni. Si devono limare solamente gli ultimi dettagli: per una questione o per un’altra la situazione si è un po’ ritardata. Da quanto ci risulta, Athekame diventerà un nuovo giocatore del Milan: 10 milioni di euro complessivi più una percentuale sulla futura rivendita. Oggi dovrebbe esserci l’ultimo definitivo via libera per quanto riguarda questa trattativa".