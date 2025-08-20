Moretto su Vlahovic-Milan: "L'ostacolo principale è l'ingaggio del serbo"

Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questi aggiornamenti sul mercato del Milan, a partire dalla ricerca del nuovo attaccante e della trattativa per Dusan Vlahovic: "Manca sempre meno alla chiusura del mercato e il Milan ha fretta di chiudere per un nuovo attaccante. Ci sono più piste in piedi, ma oggi mi voglio concentrare su Dusan Vlahovic perchè anche nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra le parti. Igli Tare è impegnato in prima persona e sta cercando di capire se si può arrivare a convincere il serbo ad abbassarsi lo stipendio.

E' questo il vero ostacolo della trattativa. Attualmente alla Juve, Vlahovic guadagna più di 10 milioni di euro. Per sbarcare al Milan dovrebbe fare un importante sacrificio. Il Milan sta provando ad avvicinarsi alla cifra che chiede il serbo, il quale però a sua volta deve fare un passo verso i rossoneri. Nelle ultime ore, come dicevo prima, ci sono stati nuovi contatti tra il Milan e l'entourage di Vlahovic e al momento c'è ancora distanza sull'ingaggio che resta il nodo principale da sciogliere. Il Diavolo proverà ad insistere".

