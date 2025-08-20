Moretto: "Trattativa avanzata per Victor Boniface al Milan"

Matteo Moretto, con un post su X, ha dato questo aggiornamento sul mercato del Milan che è in trattativa avanzata con il Bayer Leverkusen per Victor Boniface: "Trattativa avanzata per Victor Boniface al Milan. In mattinata contatti diretti con il Bayer 04 Leverkusen per discutere di un prestito con diritto di riscatto. Dialoghi in corso. Il calciatore ha già aperto alla destinazione. Victor Boniface non è l’unico nome in lista per il Milan ma è quello per cui sta spingendo maggiormente il ds Tare in queste ore".