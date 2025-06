Musah vicino al Napoli: si può chiedere per quasi 25 milioni

Luca Bianchin, giornalista, scrive su La Gazzetta dello Sport quanto segue su Yunus Musah: "Yunus Musah è vicino al Napoli. La trattativa con il Milan è avanzata a fari spenti per giorni e si può chiudere a breve. Musah piace molto al Napoli e ad Antonio Conte, che ha fatto al Milan una proposta importante. Si può chiudere per una cifra di almeno 25 milioni".

Stando a quanto riferiscono Fabrizio Romano e Matteo Moretto, in live sul proprio canale YouTube, il Napoli è su Yunus Musah del Milan. Il centrocampista statunitense è in uscita ed è un profilo che piace molto ad Antonio Conte.

I rossoneri ascolteranno le offerte per il centrocampista ex Valencia, con il giocatore che è molto propenso alla soluzione Napoli. Da capire a quanto ammonta la proposta del club partenopeo e come andranno le trattative col Milan, che è aperto ad una cessione.

LE ULTIME SUL FUTURO DI MAIGNAN

Alessandro Sugoni, intervenuto a SkySport24, ha parlato così della trattativa saltata tra Milan e Chelsea per Mike Maignan: "Al momento Milan e Chelsea rimangono fermi sulle proprie posizioni. Ricordiamo l'ultimo no del Diaovlo: nella serata di ieri, gli inglesi hanno presentato un'offerta da 18 milioni di sterline. Il Milan resta fermo sulla sua posizione: vorrebbe tenerlo e potrebbe partire solo per una cifra importante.

Questa distanza ha portato allo stop della trattativa. Il Chelsea voleva portare Maignan al Mondiale per Club ma così non sarà. Vedremo se i Blues ci riproveranno più avanti, ma non sono da escludere altri scenari., compresa la permanenza di Maignan al Milan e il suo addio tra un anno a zero visto che ha il contratto in scadenza nel 2026".