Nicolas Jackson, non c'è solo il Milan: anche l'Aston Villa monitora il centravanti del Chelsea

Il mercato del Milan resta in evoluzione, soprattutto per quel che concerne il discorso relativo al reparto offensivo. I rossoneri restano orientati sulla situazione di Dusan Vlahovic, obiettivo numero uno. Anche Hojlund piace e non poco, ma ad oggi resta una trattativa che non prevede velocità di chiusura, bensì dialoghi e valutazioni. Da qui spunta anche il nome di Nicolas Jackson del Chelsea, che però non piace solo al Milan.

Infatti, come riprotato dal collega Florian Plettenmberg, sull'attaccante del Chelsea ci sarebbe anche l'interesse di un altro club inglese: l'Aston Villa. Ad oggi però, è improbabile l'arrivo di Jackson all'Aston, poichè il club avrebbe serie difficoltà col Fair Play Finanziario, e al momento non è possibile per l'Aston Villa pagare una cifra superiore ai 60 milioni di euro per il trasferimento di Jackson. Resta così aperta la situazione, con Unai Emery che è un grande ammiratore di Jackson e non vedrebbe l'ora di ingaggiare il versatile attaccante 24enne.