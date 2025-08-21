Niente Milan, Harder ha scelto il Rennes. Dal Portogallo: cessione per più di 20 milioni

Stando a quanto riferisce A Bola l'attaccante dello Sporting Conrad Harder, che aveva attirato anche l’interesse del Milan, ha scelto il Rennes, convinto di avere maggiori possibilità di giocare con continuità nel club di Ligue 1. La prima offerta dei francesi è stata respinta dallo Sporting, ma secondo quanto riportato dal sito portoghese, una nuova offerta, in linea con le richieste dei biancoverdi, è attesa a breve.

Harder è vicino all’addio direzione Rennes, con una cifra che dovrebbe superare i 20 milioni di euro.