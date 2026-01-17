Nuovo contratto Maignan: non è prevista una clausola rescissoria

La trattativa per il rinnovo di Mike Maignan va avanti. Resta da risolvere il tema della commissioni che chiede il suo agente, mentre è stato già trovato un accordo di massima sull'ingaggio e sulla durata del nuovo contratto: intesa fino a 2031 e stipendio da 5 milioni di euro più bonus più o meno facili da raggiungere. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che non è prevista una clausola rescissoria. "Quest’ultima scelta a conferma che non si tratta di un rinnovo 'ponte', ma c’è una volontà precisa delle parti di condividere un progetto" scrive la Rosea.

Intervistato da Telelombardia dopo Como-Milan, Adrien Rabiot ha parlato così di Maignan: "Mike è un adulto, fa le sue scelte. Sa cosa pensiamo, sa cosa pensa l'allenatore e tutti a Milano. Deciderà lui, è un mio amico e lo voglio al mio fianco perché è uno dei migliori portieri al mondo. Allegri conta molto per me, mi ha dato tanto. Ha le sue idee, quello che ci trasmette è importante e si vede in campo".