Il Milan contende alla Sampdoria Kjaer, difensore in uscita dall’Atalanta. Lo scrive questa mattina il Corriere della Sera, che si sofferma sulle mosse della società milanista nel mercato di gennaio. Più facile - si legge - che a spuntarla siano i rossoneri, che, in cambio del danese, potrebbero cedere sempre in prestito Caldara ai bergamaschi.