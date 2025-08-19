Occhio a Rabiot: lascerà il Marsiglia, De Zerbi lo "taglia" definitivamente

Clamoroso a Marsiglia, Adrien Rabiot è pronto a lasciare l'OM. Lo fa sapere l'emittente radiofonica RTL, ricevendo la notizia direttamente dalla madre e agente del giocatore, Veronique Rabiot. La quale fa sapere di essere stata informata dal tecnico Roberto De Zerbi che suo figlio non rientra più nei piani della squadra.

Per la cronaca, nella giornata di ieri, 18 agosto, è stata notificata a Rabiot la sospensione, a seguito di un alterco avvenuto al termine della partita persa contro il Rennes col compagno di squadra Jonathan Rowe. Alla richiesta di spiegazioni da parte della madre, non vi è stata alcuna risposta da parte del club. Stamane, 19 agosto, il Marsiglia si è messo in contatto con l'avvocato di Rabiot, informandolo che De Zerbi non lo voleva più in squadra. La motivazione ufficiale è la mancanza d'impegno del giocatore rispetto alla passata stagione, motivazione contestata dallo stesso Rabiot.

30 anni, Rabiot si era trasferito l'estate scorsa a Marsiglia a parametro zero e a lungo sembrava poter essere un obiettivo di mercato concreto per il Milan. L'ex Juventus ha lavorato a lungo con Massimiliano Allegri e sotto la sua gestione ha giocato le sue migliori stagioni, impiegato come mezz'ala sinistra e diventando estremamente efficace sottoporta: la sua migliore stagione è la 2022/23 dove è andato a segno in 11 occasioni. Questa esclusione dal Marsiglia potrebbe trasformarsi per il Milan in una grande occasione di mercato.

