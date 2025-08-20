Okafor in viaggio verso l'Inghilterra per diventare un nuovo giocatore del Leeds

Nelle prossime ore Noah Okafor diventerà un nuovo giocatore del Leeds United. Stando a quanto riportato dal collega Fabrizio Romano, il giocatore è adesso in viaggio per l'Inghilterra insieme ai suoi due fratelli e all'agente.

Lo svizzero firmerà con il club di Premier League un contratto di quattro anni con opzione per il quinto. Al Milan andranno invece 20 milioni di euro.

I numeri di Noah Okafor con la maglia del Milan

Arrivato nell'estate del 2023 dal Salisburgo, con la maglia rossonera in una stagione e mezzo Noah Okafor ha totalizzato 54 presenze, 7 gol e 5 assist.