Okafor in viaggio verso l'Inghilterra per diventare un nuovo giocatore del Leeds
Nelle prossime ore Noah Okafor diventerà un nuovo giocatore del Leeds United. Stando a quanto riportato dal collega Fabrizio Romano, il giocatore è adesso in viaggio per l'Inghilterra insieme ai suoi due fratelli e all'agente.
Lo svizzero firmerà con il club di Premier League un contratto di quattro anni con opzione per il quinto. Al Milan andranno invece 20 milioni di euro.
I numeri di Noah Okafor con la maglia del Milan
Arrivato nell'estate del 2023 dal Salisburgo, con la maglia rossonera in una stagione e mezzo Noah Okafor ha totalizzato 54 presenze, 7 gol e 5 assist.
🚨🟡🔵 EXCL: Noah Okafor, on his way to England as he signs in as new Leeds player later today! ✈️— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2025
4 year contract plus option to extend, fee around €20m to AC Milan. #LUFC pic.twitter.com/VeUn2Lt92d
