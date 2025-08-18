Okafor-Leeds, Moretto: "Ancora leggera distanza per la cifra finale, ma si potrebbe chiudere tra i 18 e 20 milioni di euro"

vedi letture

Il futuro di Noah Okafor potrebbe seriamente essere lontano da Milano e dall'Italia. Sull'attaccante svizzero infatti, c'è il forte interesse del Leeds, convinto di poter chiudere per assicurarsi l'attuale numero 17 rossonero. In merito a questa trattativa si è esposto così il noto giornalista ed esperto di mercato, Matteo Moretto. Questi gli ultimi aggiornamenti in merito alla situazione tra il Leeds e Okafor:

Moretto su Okafor

"Non c'è ancora intesa totale tra Milan e Leeds, c'è una leggera distanza sulla valutazione di Okafor. Il Milan vorrebbe una cifra leggermente superiore ai 20 milioni. Si potrebbe chiudere tra 18 e 20 milioni di euro, con Giorgio Furlani che è in stretto contatto col Leeds per arrivare ad un accordo definitivo nei prossimi giorni oppure ore".

