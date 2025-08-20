Okafor, ok le visite col Leeds. Domani l'annuncio ufficiale

Nessun problema per il passaggio di Noah Okafor al Leeds. Nella giornata odierna lo svizzero ha svolto le visite mediche e, stando a quanto riferito da Fabrizio Romano su X, le ha superate. I documenti con il Milan sono firmati e nella giornata di domani ci sarà il comunicato ufficiale del Leeds.

Okafor si trasferisce in Premier League a titolo definitivo per circa 20 milioni di euro e lascia il Milan dopo due stagioni.